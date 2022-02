Giorno Memoria: Latini, in 2021 trend ascesa casi antisemitismo

(ANSA) - ANCONA, 01 FEB - "Il 2021 è l'anno in cui è risultato in maggior ascesa il numero di casi di antisemitismo ed è per questo che è necessario esercitare un'azione quotidiana contro il fenomeno". Così il Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, aprendo la seduta dedicata al "Giorno della Memoria". Dopo l'intervento di Manuela Russi, presidente della Comunità ebraica di Ancona, le celebrazioni in Aula sono proseguite con il Recital "Dizionario della memoria", voce di Isabella Carloni e Christian Riganelli alla fisarmonica, e la presentazione degli elaborati delle scuole marchigiane selezionate nell'ambito del concorso del Ministero dell'Istruzione "I giovani ricordano la Shoah".

Tra gli interventi quelli del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti, di Alessandro Bono (Anci Marche), di Ruggero Cinti (coordinamento Anpi Marche), di Luca Andreoni (Istituto storia Marche), di Silvana Giaccaglia (Presidente regionale Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra) e di Clara Ferranti (Rete universitaria per il Giorno della Memoria). Le conclusioni della parte di seduta dedicata al ricordo della Shoah sono state affidate al presidente della Giunta regionale, Francesco Acquaroli. (ANSA).