Covid: Saltamartini, curva discendente,vediamo fine febbraio

(ANSA) - ANCONA, 01 FEB - "Ci stiamo muovendo verso una curva discendente" dei contagi da covid e "tenuto conto che questo mese abbiamo compiuto il miracolo", vaccinando 433.789 persone, "credo che saremo in grado presto di cambiare pagina e di avere una visione diversa ". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, oggi a margine della seduta del Consiglio regionale. "Essendo la curva delle persone positive in abbassamento e le cure con gli anticorpi monoclonali, per le quali siamo ai primi posti in Italia, molto efficaci perché guariscono, ritengo che alla fine di febbraio avremo un altro scenario". Sulle 53.848 persone over 50 non ancora vaccinate contro il Covid nelle Marche, per le quali da oggi scatteranno le prime sanzioni, Saltamartini ha parlato di uno "zoccolo duro: spero che le persone si possano rendere conto che non sono i cento euro di sanzione che impauriscono, ma la possibilità di contrarre il virus e di finire in terapia intensiva". Un problema per la loro salute, "ma anche per i servizi sanitari che possiamo erogare". A fronte di un calo dell'incidenza, "in questi giorni continuano però ad aumentare le persone ricoverate non in terapia intensiva, ma in area medica - ha puntualizzato Saltamartini - ma penso che questa sia la coda finale". Quanto al passaggio in zona arancione, lo ha definito "un tema più che altro quasi politico e giornalistico, se anche dovessimo giungere nella zona arancione, non cambierebbe granché, la differenza è nella zona rossa". Senza contare che le Regioni hanno chiesto al Governo di superare l'attuale sistema di classificazione in base ai colori". (ANSA).