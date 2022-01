Giorno Memoria: Giorgia Latini ricorda nonno deportato

(ANSA) - ANCONA, 27 GEN - "Oggi nel Giorno della #memoria voglio ricordare mio #nonno Torello Latini, #vittima innocente, deportato e ucciso insieme a suo fratello Agapito dai soldati tedeschi il 20 luglio 1944". Lo scrive in un post su Facebook, l'assessore regionale all'Istruzione Giorgia Latini che ricorda le parole di Anna Frank: "Prova anche tu, una volta che ti senti solo o infelice o triste, a guardare fuori dalla soffitta quando il tempo è così bello. Non le case o i tetti, ma il cielo.

Finché potrai guardare il cielo senza timori, sarai sicuro di essere puro dentro e tornerai ad essere felice". "Le parole di Anna Frank - scrive ancora Latini - sono qui ad indicarci la speranza. C'è sempre la possibilità di una nuova felicità. Insegniamo ai nostri figli a coltivare l'amore, a combattere l'odio e le discriminazioni.

Insegniamo loro a non dimenticare. #pernondimenticare". (ANSA).