Covid: Marche, +4 ricoveri (347) e 8 morti in 24ore

Nell'ultima giornata +4 ricoveri Covid nelle Marche (ora 347): -5 in Terapia intensiva (-5), +9 in Semintensiva (72) e invariati nei reparti non intensivi (216): la saturazione delle intensiva scende al 23% e in Area medica al 28,5% (288 degenti, a 13 ricoveri dalla soglia della fascia 'arancione'). Sono 29 i dimessi in un giorno. Lo fa sapere la Regione. Galoppano i contagi (7.748 casi, incidenza 2.319,16 su 100mila abitanti) e otto morti registrati in 24ore con il totale che sale a 3.327. Deceduti un 57enne di Recanati, senza patologie pregresse, una 90enne, sempre di Recanati, un 82enne di Penna San Giovanni (Macerata); nel Pesarese una 56enne di San Costanzo; una 72enne di Ascoli Piceno; una 80enne di Senigallia (Ancona); in provincia di Fermo una 66enne di Monte Urano e un 69enne di Montegiorgio.

Gli ospiti di strutture territoriali sono 188 e 62 le persone in osservazione nei pronto soccorso. Il totale dei positivi (tra ricoverati e isolati in casa) è 17.972 (+1.222) e le quarantene 57.488 (+1.457). I guariti/dimessi sono 170.788 (+6.518).

(ANSA).