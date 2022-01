Covid: Marche, 'picco 80-83 in Intensiva entro febbraio'

Dai dati dell'Osservatorio epidemiologico delle Marche, in merito ai ricoveri più gravi per Covid, scaturisce la proiezione, tra la prossima settimana e quella successiva, cioè la prima di febbraio, di un "picco massimo di 80-83 ricoveri in Terapia intensiva". Uno scenario, prospettato dai tecnici, in cui si "potrebbero aggiungere altri dieci degenti sia a Marche Nord (26 attuali) sia a Torrette (Ancona; attualmente 19 più uno pediatrico)" nell'eventuale 'plateau': la saturazione di pazienti Covid delle Intensive è attualmente del 25% (64 su 256 posti letto); il totale dei ricoveri Covid è invece 343. A riferirlo in Consiglio regionale l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini rispondendo ad alcune interrogazioni Pd e M5s (che sono state abbinate) sulle ipotesi di riapertura del Covid Hospital di Civitanova Marche e sullo "squilibrio dell'assistenza sanitaria nella regione per malati Sars-Cov-2".

L'assessore ha ribadito che al momento non c'è l'intenzione di riaprire il Covid Hospital anche per non gravare eccessivamente sull'attività 'ordinaria' delle altre strutture: "fino a quota 80-83 ricoveri in Terapia intensiva - ha spiegato - il sistema reagisce positivamente all'assistenza per Covid e alle cure per altri pazienti. E tanti sono i positivi che richiedono cure diverse e non possono essere portati in struttura Covid". Il Covid Hospital, ha aggiunto, "ha rappresentato un punto importante per la prima fase della pandemia, è una riserva fondamentale se i pazienti aumentassero". "Se nelle prossime settimana il plateau superasse 80-83 unità - ha annunciato -, a quel punto potrebbero riaprire 1 o 2 moduli (ciascuno 14 posti), con "gestione da parte delle quattro aziende" e non solo da quella di Macerata che aveva 'sopportato' il carico in precedenza. (ANSA).