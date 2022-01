Marche, ok a Comitato su fibromialgia e sensibilità chimica

Via libera dalla Commissione Sanità del Consiglio Marche, presieduta da Elena Leonardi (Fdi), alla proposta di legge che istituisce un Comitato tecnico scientifico regionale su fibromialgia e sensibilità chimica multipla e due distinti registri regionali dei malati affetti da tali patologie.

Il Comitato tecnico scientifico istituito con la proposta di legge - relatori Carlo Ciccioli (FdI) per la maggioranza, e Maurizio Mangialardi (Pd) per l'opposizione -, fa sapere la Regione, avrà funzioni propositive e consultive. Ne faranno parte anche sei medici specialisti, provenienti da medicina interna, algologia, reumatologia, neurologia, fisiatria e psichiatria. Nell'organismo, istituito presso la Giunta, saranno inoltre presenti cinque rappresentati delle associazioni del terzo settore o dei comitati regionali impegnati nel sostegno alle persone affette dalle due patologie.

Al Comitato spetterà il compito di predisporre le linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare ai fini della presa in carico dei malati e sarà chiamato a esprimere parere sui contenuti del piano triennale regionale di formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario. Coordinerà i registri regionali dei soggetti affetti da fibromialgia e sensibilità chimica multipla e resterà in carica tre anni. I componenti potranno essere riconfermati.

"Attraverso questa normativa si vuole assicurare - sottolinea Leonardi, presidente della Commissione - una maggiore uniformità e appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni sanitarie alle persone affette da fibromialgia e sensibilità chimica multipla, due malattie subdole e difficilmente individuabili, che attendono ancora, a livello nazionale, di essere riconosciute all'interno dei Lea".

Tra le finalità della pdl - a iniziativa dei consiglieri Ciccioli, Leonardi, Assenti, Ausili, Baiocchi, Borroni, Putzu (FdI) e Santarelli (Rinasci Marche) - anche quella di "dare più facile attuazione - spiega Leonardi - ai contenuti della normativa regionale con la quale nel 2017 la Regione Marche ha riconosciuto fibromialgia e sensibilità chimica multipla come vere e proprie patologie". (ANSA).