Covid: Marche, +4 ricoveri (329), Area medica satura 26,8%

Nelle ultime 24ore sono saliti a 329 i ricoverati per Covid-19 nelle Marche: 58 in Terapia intensiva (-1 rispetto a ieri; saturazione del 22,6%) e 271 in Area medica (+5; 26,8% di pazienti Covid); in particolare i pazienti in Semintensiva sono 68 (+3) e quelli in reparti non intensivi 203 (+2) mentre 21 persone sono state dimesse nell'ultima giornata. Dal bollettino dell'Osservatorio epidemiologico regionale risulta un decesso correlato al Covid: un 90enne di Montegranaro (Fermo), con patologie pregresse, che si trovava nel proprio domicilio. Il totale di vittime nella regione arriva a 3.307.

Il numero di positivi in un giorno è di 4.257 (incidenza 1.027,76) ma l'impennata è dovuta al conteggio dell'Asur che, dopo le nuove disposizioni di validità per diagnosi di positività anche del solo test antigenico rapido, recupera gli arretrati degli ultimi giorni e si amplia: vi confluiscono tutti i test eseguiti in farmacie e altre strutture accreditate e non solo nel caso di contatto di soggetto positivo.

Quanto ai ricoveri, fa sapere la Regione, solo il 26% dei pazienti in Terapia Intensiva risulta vaccinato mentre il 74% non è vaccinato; l'incidenza di questi ricoveri più gravi (considerando che l'83% dei vaccinabili marchigiani ha completato la vaccinazione) è di 0,91 su 100mila vaccinati e di 6,95 tra 100mila non vaccinati. Il totale dei positivi (ricoveri più isolamenti) è di 12.751 e quello delle persone isolate a domicilio 43.469 mentre i guariti/dimessi sono 155.580. (ANSA).