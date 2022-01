Il Carnevale di Fano rinviato a luglio causa Covid

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 12 GEN - Rinviato a luglio il Carnevale di Fano, uno dei più antichi e famosi d'Italia, a causa del perdurare dello stato di emergenza pandemica. L'Ente Carnevalesca, organizzatore della manifestazione, in accordo con il Comune di Fano, ha deciso di posticipare le sfilate dei corsi mascherati alla prossima estate. "Una decisione che abbiamo preso a malincuore - ha dichiarato la presidente Maria Flora Giammarioli -, ma non poteva essere diversamente visto il delicato momento sanitario che stiamo attraversando. La scelta deriva anche da un confronto con gli altri eventi di carattere nazionale che, come noi, hanno deciso di abbandonare l'idea dell'iniziativa in inverno con la consapevolezza che sarebbe stato impossibile riuscire ad organizzare la manifestazione così come la conosciamo". Le sfilate avrebbero dovuto tenersi nelle domeniche del 13, 20 e 27 febbraio, con la presenza di decine di migliaia di spettatori. L'Ente Carnevalesca valuterà comunque alcune iniziative da svolgersi durante la Settimana Grassa del Carnevale. (ANSA).