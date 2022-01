Sassoli: Legnini, da lui costante sostegno a territori sisma

(ANSA) - ANCONA, 11 GEN - "La notizia della scomparsa prematura del presidente del Parlamento europeo David Sassoli è fonte di sconcerto e profondo cordoglio": a scriverlo sulla propria pagina Facebook è il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini. Che aggiunge: "Mancherà molto al nostro Paese e all'Europa, di cui era autorevole rappresentante e convinto sostenitore". "David si è sempre distinto come persona gentile, colta e disponibile, con un grande senso delle istituzioni, e per il suo fortissimo impegno durante la pandemia e nella difficile ma fondamentale costruzione europea", ha scritto ancora Legnini. "Sono vicino alla famiglia in questo momento di profondo dolore. Ci mancherà anche per il suo costante sostegno per i territori feriti dell'Italia centrale, e per il forte legame, che condivideva con la sua famiglia, con L'Aquila e il territorio abruzzese", ha concluso il commissario.

