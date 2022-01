Maltempo: scuole aperte domani a Pesaro

(ANSA) - ANCONA, 09 GEN - "Domani le scuole di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperte". Lo dice il sindaco Matteo Ricci, che fa il punto sugli interventi in città dopo la nevicata di oggi. "Le strade sono tutte percorribili, i mezzi pubblici regolar. - spiega -. Il Centro Operativo Comunale e i mezzi spazzaneve sono al lavoro per ripulire le strade e sono intervenuti più volte nella zona collinare», dove si sono registrate le maggiori criticità: Candelara, Trebbiantico e Ledimar". "Le previsioni della Protezione Civile ritengono che in tarda serata la neve si tramuterà in pioggia e le temperature rimarranno nettamente sopra lo zero. Precauzionalmente l'assessore all'Operatività Enzo Belloni sta comunque predisponendo distribuzione nel sale in particolare nelle strade in pendenza" conclude. Scuole chiuse, invece, a Urbino e in vari centri dell'entroterra del Maceratese, colpito da abbondanti nevicate, in particolare nelle zone terremotate: a Camerino, a San Severino Marche, a Montelupone. A Tolentino invece le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse domani a causa della neve, ma per i giorni successivi il sindaco Giuseppe Pezzanesi ha disposto la sospensione temporanea della didattica in presenza, da martedì 11 a sabato 15. Una decisione assunta per la situazione pandemica globale, ma tenendo presente che in città ci sono 390 contagiati. Inoltre 56 studenti sono risultati positivi su 1.412 tamponi effettuati in uno screening effettuato oggi sui ragazzi. Altri sindaci hanno deciso in serata la chiusura delle scuole per domani, come a Fermo. (ANSA).