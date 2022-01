Maltempo: nevica sulle Marche, un incidente stradale

(ANSA) - ANCONA, 09 GEN - Un'intensa nevicata sta interessando l'intera regione Marche, con precipitazioni abbondanti che sono iniziate stamani sulle vette più alte dell'Appennino, fino a scendere a quota 900-1.000 metri, per poi raggiungere nel pomeriggio anche le zone più pianeggianti. E' probabilmente dovuto all'asfalto reso viscido dalla neve e alla ridotta visibilità uno scontro frontale tra due auto, con il coinvolgimento di una terza vettura in provincia di Ancona, lungo la provinciale Corinaldese nei pressi della Chiesa del Brugnetto. Tre i feriti, che sono stati estratti di mezzi dai vigili del fuoco e dagli operatori del 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Senigallia.

Già da qualche ora la neve ha ricoperto le aree colpite dai terremoti del 2016: da Camerino a Castelsantangelo sul Nera è un unico manto bianco. Ma la neve sta scendendo anche a ridosso della fascia costiera. Stando al bollettino meteo del Centro Multirischi regionale, la perturbazione dovrebbe esaurirsi entro la mattinata di domani 10 gennaio, anche se ad alta quota continuerà a nevicare. Al momento non si registrano particolari disagi alla circolazione, anche se nelle zone montane sono entrati in azione i mezzi antineve. (ANSA).