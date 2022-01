Maltempo: Vvf soccorrono famiglia bloccata da neve nel Pesarese

(ANSA) - ANCONA, 09 GEN - I vigili del fuoco di Cagli (Pesaro Urbino) hanno soccorso una famiglia in un rifugio di Piobbico, che a causa di un'intensa nevicata non riusciva più a far ritorno a casa. Una settantina gli interventi per neve effettuati dai vigili dl fuoco nelle Marche, colpite da un'ondata di maltempo: 17 nella provincia di Ancona, 20 in quella di Pesaro Urbino, 15 in quella di Macerata e 20 tra le province di Ascoli Piceno e Fermo. Gli interventi sono stati eseguiti in maggior parte per recuperare degli autoveicoli che non riuscivano a partire. Nel Pesarese ha nevischiato lungo la costa, mentre sul Monte Nerone il manto nevoso ha raggiunto uno spessore di 30 cm. (ANSA).