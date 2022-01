Pensionata dona ambulanza da 90mila euro a Cri Pesaro

(ANSA) - PESARO, 08 GEN - Un'ex impiegata dello Stato, Marisa Franca Gabrielli, pensionata da 30 anni, vedova da otto, ha donato un'ambulanza ultima generazione alla Croce Rossa di Pesaro. Il costo del mezzo è di 90mila euro. Oggi c'è stata la consegna ufficiale col taglio del nastro. La signora, che vive della sola pensione e non ha figli, ha posto una sola condizione: nella fiancata dell'ambulanza deve esserci scritto 'dono di Marisa e Augusto Mercuri', che è il nome di suo marito.

Ed è quello che è stato fatto. "Sono felicissima - ha detto la donna -. Non avendo avuto figli, e vivendo col mio barboncino Tommy, attorniata da amici e dai miei due nipoti, ho deciso di fare un dono alla città con la speranza che la mia ambulanza e anche le altre siano utilizzate al più presto per riportare a casa le persone guarite". (ANSA).