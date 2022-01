Incendi: in fiamme capannone a Fabriano, sul posto Vvf

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 08 GEN - In fiamme un capannone a Fabriano (Ancona) di una ditta di lavorazione materie plastiche.

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 1:00 di questa mattina nella zona industriale, in via Natali. Sul posto squadre del distaccamento di Fabriano, con l'ausilio dei colleghi di Arcevia, Jesi e mezzi di supporto con personale dalla sede centrale di Ancona, in totale 25 unità. L'incendio è stata domato e sono attualmente in corso le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza. Non si segnalano persone coinvolte. Ingenti i danni. Una volta che l'area sarà messa in sicurezza, inizieranno i rilievi per ricostruire l'accaduto, individuare il punto d'origine del rogo e capire la matrice dell'incendio. "Si consiglia a chi abita in zona di non aprire le finestre perché non è possibile al momento conoscere le caratteristiche del fumo che si è sprigionato dal rogo. È stata allertata l'Arpam che interverrà a breve per i rilievi" dice il sindaco Gabriele Santarelli. Sul posto anche le forze dell'ordine. (ANSA).