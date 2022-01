Carabinieri: Ancona; in un anno 60mila chiamate a Centrale

Nel 2021 in provincia di Ancona sono stati denunciati all'Arma dei carabinieri, complessivamente 8.682 delitti (su un totale di 10.485 delitti commessi nella Provincia; 82,8%) rispetto al 2020 caratterizzato da lunghi periodi di lockdown (+6,5%). Oltre 60mila telefonate giunte nella sola Centrale Operativa di Ancona sulla linea di emergenza, a cui è corrisposto, quasi sempre, un intervento sul territorio.

L'anno ha fatto registrare una flessione delle persone denunciate a piede libero (-14,77%; 3010 nel 2021 contro 3532 nel 2020) e delle persone tratte in arresto (-22%; 420 nel 2021 contro 544 nel 2020). In netto calo gli omicidi: dai tre del 2020 a uno nel 2021; i responsabili degli efferati delitti sono stati assicurati alla giustizia.

Il Comando Provinciale Carabinieri di Ancona traccia così un bilancio delle attività svolte durante l'anno appena trascorso.

Sul territorio provinciale l'Arma è presente con 5 Compagnie (Ancona, Jesi, Senigallia, Osimo e Fabriano), che coordinano l'attività di 38 Stazioni ed una Tenenza, oltre che con il Reparto Operativo a vocazione prettamente investigativa.

Pur nelle difficoltà affrontate nel corso della pandemia che ha caratterizzato anche il 2021 ed imposto restrizioni di vario tipo, significativo è stato l'impegno dell'Arma nel prevenire e reprimere attività delittuose. Si è registrato un aumento dei furti (da 2.209 a 2.500; +13%). In leggero aumento dei furti in abitazione (da 545 a 562; +3,1%) e in calo i furti d'auto (da 99 a 88; -11%) e su auto (da 145 a 168; -13,6%). In crescita lieve i furti negli esercizi commerciali (da 180 a 170; -5,8%).

Stabili le rapine (35). In calo i reati per stupefacenti (da 278 a 199; -28,4%). In aumento le truffe e le frodi informatiche del 5,5% (da 1.387 a 1.464; +5,5%).

In leggero calo del 7,25% il numero complessivo dei controlli svolti dalle pattuglie proiettate sul territorio (136.108 nel 2020 contro i 126.235 del 2021). Sullo stesso trend le persone identificate (156.742 nel 2020 contro 126.235 del 2021) e i veicoli controllati (119.033 nel 2020 contro i 104.996 nel 2021). (ANSA).