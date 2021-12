Comuni: Consiglio Pesaro, sala più tecnologica e accessibile

"Un anno complesso, che abbiamo utilizzato per valorizzare processi e strumenti del Consiglio e per organizzare le attività del prossimo anno che ci vedrà più accoglienti, accessibili ed efficienti". Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale di Pesaro, saluta il 2021 e si prepara ad accogliere il nuovo anno facendo il punto dei lavori fatti e presentando i progetti pronti a partire nel 2022. A iniziare dalla nuova sala del Consiglio, che "aprirà" gli scranni da gennaio, "per accogliere i consiglieri con un nuovo impianto hardware. È un allestimento che permetterà maggior accessibilità ai partecipanti alle assise - cittadini compresi".

Una piccola rivoluzione hi-tech che la Presidenza ha messo in campo spinta dalle necessità della pandemia, (a inizio marzo 2020 furono sospese le sedute in presenza una prima volta e a ottobre 2020 una seconda. Le sedute, da quel momento, si sono svolte online tramite il nuovo gestionale Concilium per poi tornare in presenza il 31 maggio, nella sala Pierangeli della Provincia), diventata poi una "opportunità per un'emancipazione tecnologica dei consiglieri e della struttura comunale, supportata dal personale degli uffici di Presidenza, un piccolo team che lavora come fosse composto da 50 persone".

Un supporto fondamentale anche per portare avanti "le numerose iniziative politiche fatte nel 2021 dall'assise». Come quella per il recupero del San Benedetto lanciata da Perugini e sottoscritta da tutti i capigruppo, «segno della capacità del Consiglio di adottare una linea comune per il bene di Pesaro". Nel 2021 i consiglieri hanno confermato un'altissima percentuale di presenze, superiore al 98%. (ANSA).