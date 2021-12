Manovra: Ricci, governo non interrompa dialogo con sindacati

"E' una manovra molto positiva per il paese perché sostiene la crescita e l'occupazione, in particolar modo per i lavoratori: la riforma degli ammortizzatori sociali e il taglio delle tasse sul lavoro darà maggiore potere d'acquisto". Così il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, coordinatore nazionale dei primi cittadini del Pd, parlando al Tg2 Rai. "Ora però - auspica - è importante che il Governo non interrompa il dialogo con i sindacati". (ANSA).