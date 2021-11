Pd: definita roadmap congresso Marche, primarie 19 dicembre

(ANSA) - ANCONA, 06 NOV - Definita la roadmap verso il congresso regionale del Pd Marche, fissato per il 19 dicembre, quando si terranno le primarie aperte per la scelta del nuovo segretario regionale, metodo indicato dall'ultima assemblea regionale. La commissione regionale congresso del Partito, presieduta da Silvana Amati, ha oggi definito l'iter e le varie tappe. "L'auspicio è quello di una candidatura unitaria. Finché uno non muore ci spera" ha ironizzato detto Amati, incontrando la stampa, per aggiungere poi l'augurio che sia individuato "un segretario dedito al partito". Nessun commento però sui due nomi già in campo: l'ex sindaco di Force Augusto Curti e il consigliere regionale ed ex presidente del Consiglio regionale Antonio Mastrovincenzo, sostenuto da un centinaio di nomi del territorio, una candidatura bollata come una "fuga in avanti" dal capogruppo dem in Consiglio regionale Maurizio Mangialardi.

Dalla base "arrivano messaggi di unità e il compito della Commissione regionale per il congresso è quella di dettare le regole" ha sottolineato Amati. Le primarie si svolgeranno il 19 dicembre dalle 8 alle 20 in seggi, sedi, luoghi deputati che verranno definiti entro il 5 dicembre in accordo con le Federazioni. Potranno partecipare al voto iscritti e non, giovani over 16 e cittadini extracomunitari aventi titolo al soggiorno e iscritti in apposito registro entro il 5 dicembre; per i non iscritti al Pd è previsto un contributo di 2 euro. Per andare a votare bisognerà avere il Green pass e ci sarà massima attenzione al rispetto di tutte le norme anti Covid. Il 20 novembre entro le ore 20 è il termine ultimo per la presentazione delle candidature, corredate da programma e liste di appoggio. Prevista il ballottaggio se nessuno dei candidati raggiunge il 50,1% dei consensi, in questo caso bisognerà attendere la convocazione della nuova assemblea regionale composta da 80 membri. Saranno rinnovati anche tutti i livelli organizzativi del Pd. (ANSA).