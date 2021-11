Covid: 45 positivi nelle Marche, nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 01 NOV - Sono 45 i positivi al covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche (su 971 tamponi del percorso guariti, un numero inferiore come sempre nei giorni post festivi) con un tasso di incidenza che resta fermo a 47,42 su 100mila abitanti. Stabile anche il numero dei ricoverati, 72, di cui 18 in terapia intensiva (invariato su ieri), 20 in semi intensiva (+1), 34 in aree non intensive (-1), ci sono poi 3 dimessi. Non sono stati segnalati nuovi decessi nelle ultime 24 ore e il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia resta fermo a 3.107. Secondo i dati del Servizio Salute della Regione, la provincia con il maggiore numero di contagi nelle 24 ore è Ancona con 22, seguita da Pesaro Urbino con 10, da Fermo con 7, Macerata con 2, Ascoli Piceno con 1, oltre a 3 casi fuori regione. I 45 nuovi casi comprendono 12 soggetti sintomatici, 15 contatti domestici, 10 contatti stretti di casi positivi, 1 contatto in ambiente di vita/socialità, 1 contatto in setting assistenziale, 1 caso emerso nello screening sanitario, 1 caso extra regione, mentre sono 4 i casi in fase di approfondimento epidemiologico. Sono 7 le persone in osservazione nei pronto soccorso, 54 gli ospiti di strutture territoriali (la Rsa di Campofilone), I positivi alla data di oggi sono 2.256 (+4 rispetto a ieri); di cui 2.184 in isolamento domiciliare, 3.681 le persone in quarantena. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 110.914. (ANSA).