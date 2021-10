Pd: Mastrovincenzo, "segretario? Grazie per stima e fiducia"

(ANSA) - ANCONA, 31 OTT - "Oggi oltre 100 amministratori locali e segretari comunali del Pd hanno lanciato un appello per promuovere la mia candidatura a Segretario regionale unitario del Partito Democratico delle Marche. Vedremo nei prossimi giorni se questo appello sarà accolto. Intanto ringrazio tutti per la stima e la fiducia". Così Antonio Mastrovincenzo, consigliere regionale ed ex presidente del Consiglio regionale.

