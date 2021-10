Covid: 91 positivi in 24 ore nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 28 OTT - Sono 91 i positivi al covid rilevati nelle Marche nell'ultima giornata, con il tasso di incidenza di 43,70 su 100mila abitanti, in lieve calo rispetto a ieri (44,28). I dati del Servizio Salute della Regione indicano un leggero aumento dei ricoverati, saliti a 61 (+2), dei quali 17 in terapia intensiva (invariato), 15 in semi intensiva (-1), 29 in aree non intensive (+3). Nell'ultima giornata c'è stato anche il decesso di una 85enne di Montecosaro, con patologie pregresse morta alla Rsa di Campofilone, che fa salire il numero totale delle vittime a 3.104. La provincia con il maggior numero di nuovi contagi è Macerata, con 28, seguita da Ancona con 22, da Fermo con 16, da Ascoli Piceno con 14, da Pesaro Urbino con 10, oltre a 1 caso fuori regione. I 91 positivi rappresentano il 7,8% dei 1.172 tamponi del percorso diagnostico screening (su 2,639 tamponi complessivamente analizzati). Comprendono 19 soggetti sintomatici, 28 contatti domestici, 22 contatti stretti di casi positivi, 5 positivi in setting scolastico/formativo, 3 contatti in setting assistenziale, 1 caso nello screening sanitario, 2 extra regione, mentre per 11 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. Ci sono stati 4 dimessi, sono 4 le persone in osservazione nei pronto soccorso e 50 gli ospiti di strutture territoriali. I positivi alla data di oggi sono 2.047, di cui 1.986 in isolamento domiciliare. Sono 3.737 le persone in quarantena,. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 110.713. (ANSA).