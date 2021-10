Leopardi: medaglia presidente Repubblica per convegno Cnsl

Medaglia del presidente della Repubblica al Centro nazionale di Studi Leopardiani, quale premio di rappresentanza, al quindicesimo convegno internazionale di studi leopardiani che si è aperto oggi a Recanati, dedicato quest'anno al tema "Leopardi e il paesaggio".

Un premio che conferma l'attenzione del presidente Mattarella - già presente nel 2019 nella sede del Centro Studi alle celebrazioni per il bicentenario dell'Infinito - nei confronti del Cnsl e delle attività svolte per la diffusione della conoscenza della poetica leopardiana. All'edizione 2021 del convegno partecipano scienziati, paesaggisti e architetti insieme a filosofi e letterati per i quattro giorni dedicati al poeta in un focus sulla tutela urbanistica dei luoghi leopardiani e sul progetto della Biblioteca digitale. Tra i partecipanti anche il presidente e vice presidente del Fai Andrea carandini e Marco magnifico, oltre a docenti delle Università di Siena, Verona, Aix en Provence e Rio de Janeiro.

(ANSA).