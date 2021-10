Covid: 100 positivi nelle Marche, un decesso

(ANSA) - ANCONA, 21 OTT - Sono 100 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore, con un tasso di incidenza su 100mila abitanti che sale a 32,90 da 28,90.

Nell'ultima giornata è stato segnalato un decesso, quello di una donna di 88 anni di Camerino, che fa salire il totale a 3.092.

Secondo i dati del Servizio Salute, i ricoverati negli ospedali marchigiani sono 54 (-2 su ieri), di cui 10 in terapia intensiva (-2), mentre restano invariati quelli in semi intensiva, 14, e in aree non intensive, 30. Sono 4 i dimessi. La provincia con il maggior numero di nuovi contagi è Ancona, con 33, seguita da Pesaro Urbino con 23, da Macerata con 19, da Fermo con 11 e da Ascoli Piceno con 5, oltre a 9 casi fuori regione. I 100 nuovi casi rappresentano una positività del 4,4% su 2.281 tamponi eseguiti del percorso diagnostico screening, su un totale di 2.895 test. Comprendono 20 soggetti sintomatici, 29 contatti stretti di casi positivi, 24 contatti domestici, 5 positivi in setting scolastico formativo, 3 contatti in setting lavorativo, 1 caso extra regione, mentre ci sono 18 casi in fase di approfondimento epidemiologico. Cinque le persone in osservazione nei pronto soccorso, 39 gli ospiti di strutture territoriali (la Rsa di Campofilone). I positivi alla data di oggi sono 1.993, di cui 1.939 in isolamento domiciliare, le persone in quarantena 3.035. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 110.123. (ANSA).