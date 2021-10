Bottiglia incendiaria:solidarietà a Cgil da presidente Elica

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 14 OTT - Solidarietà del presidente di Elica, multinazionale di Fabriano (Ancona) leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti, Francesco Casoli, ex senatore Forza Italia, alla Cgil di Jesi dopo il ritrovamento di una bottiglia incendiaria nei pressi della sede del sindacato.

"Anche se a volte si sta dalla parte opposta del tavolo, vorrei esprimere i miei sentimenti di vicinanza alla Cgil di Jesi per la vile intimidazione ricevuta. La democrazia è nel confronto, a volte può essere aspro, ma deve assolutamente restare sempre civile", dice Casoli. Sindacato e azienda si incontreranno in effetti al tavolo del Mise nei prossimi giorni per trovare una accordo dopo un piano a base di tagli e delocalizzazioni.

