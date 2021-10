Bottiglia incendiaria: Acquaroli, solidarietà a Cgil

(ANSA) - ANCONA, 14 OTT - "Ho appena telefonato alla segretaria della Cgil Marche, Daniela Barbaresi. A lei ho espresso solidarietà per quanto è accaduto questa mattina a Jesi, dove è stata ritrovata una bottiglia incendiaria davanti alla sede della Cgil". Così su facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli (Fdi). "L'espressione del dissenso e delle diverse opinioni - sottolinea - non deve mai sfociare nella violenza e in atti intimidatori che non sono mai giustificabili da qualsiasi parte essi provengano. Il clima di tensione che si sta istaurando nel nostro Paese, che ci riporta alla mente periodi bui a noi lontani, deve farci pensare - insiste il governatore - e deve rafforzare la coesione e l'unità delle istituzioni democratiche contro chiunque voglia metterle in discussione. Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti affinché possano individuare quanto prima gli autori di questo gesto gravissimo, per consegnarli alla giustizia" conclude. (ANSA).