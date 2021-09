Droga: pusher spacciava in monopattino, 'bazar' in casa

(ANSA) - FERMO, 18 SET - Spaccio di droga con 'mobilità sostenibile' in centro a Porto Sant'Elpidio (Fermo). Un giovane pusher, neanche 20enne, utilizzava un monopattino elettrico per spostarsi e cedere stupefacenti: è stato sorpreso e arrestato dalla Squadra Mobile di Fermo, durante appostamenti, a spacciare una dose di cocaina a un 30enne che lo attendeva in auto. Il cliente, fermato dagli agenti, è stato trovato in possesso di 1,2 gr di cocaina (sequestrata). Poi è scattata la perquisizione domiciliare a casa del giovane: nell'appartamento rinvenute sostanze per ogni richiesta nascosti in un contenitore in cucina. Sequestrati tre panetti di hascisc e un involucro già aperto per confezionare le dosi, peso complessivo di 400 grammi; una confezione aperta di cocaina del peso contenenti oltre 40 gr di sostanza e un involucro con all'interno otre 10 gr di eroina.

Oltre alle sostanze, c'era un bilancino di precisione per la suddivisione della droga, il materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di circa 200 euro in banconote di piccolo taglio, presumibilmente provento dell'attività di vendita.

Il giovane, al termine della repertazione e sequestro della droga, del materiale di lavorazione e delle banconote, è stato tratto in arresto, convalidato dall'Autorità Giudiziaria.

