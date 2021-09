'Nonnina' Tolentino compie 100 anni,festa e pergamena Comune

Compleanno speciale il 12 settembre per Lina Bordolini la nonnina della Città di Tolentino che ha festeggiato il 100 anni. Il Sindaco Giuseppe Pezzanesi ha consegnato alla festeggiata una pergamena a ricordo dello "speciale" compleanno. Alla festa hanno partecipato familiari e amici che hanno sottolineato come la signora Lina sia da "esempio per aver vissuto questi cento anni sempre nel rispetto dei più alti valori osservanti la famiglia". (ANSA).