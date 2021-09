Moto: Pesaro, 2 mln Ministero Cultura a Museo Motocicletta

"In arrivo due milioni di euro per il Museo Nazionale della Motocicletta": Il via libera del Ministero della Cultura alla vigilia del 110/o compleanno della Benelli, storico marchio pesarese. Lo ha annunciato il sindaco di Pesaro. "Un luogo di grande valore, che non poteva che nascere nella nostra città, - afferma Ricci - 'Terra di Piloti e Motori' dove hanno vita numerosi collezionisti, a partire dalla collezione Morbidelli attualmente in mostra al Pesaro Museo Benelli".

Il museo nascerà all'ex Tribunale di Pesaro, in via San Francesco: "Un grande risultato, un ulteriore passo avanti. - esulta il sindaco - La moto è un tratto identitario del nostro territorio e diverrà sempre più elemento di attrazione turistica. Un ringraziamento al ministro Dario Franceschini e all'impegno per questo importante contributo, al quale si aggiungeranno risorse comunali per completare i lavori". (ANSA).