A Istituto Campana contributi Mic per istituzioni culturali

(ANSA) - OSIMO, 31 AGO - L'Istituto Campana per l'Istruzione Permanente di Osimo ottiene il contributo del Ministero della Cultura per le istituzioni culturali nazionali: riconosciuta la rilevanza delle attività svolte e la qualità delle collezioni possedute. La ripartizione dei contributi annuali alle istituzioni culturali nazionali è stata pubblicata con Decreto del Ministero della Cultura. In virtù dell'attività di ricerca e di organizzazione culturale svolta sulla base di un programma triennale e dell'importanza delle collezioni possedute, l'Istituto Campana, erede del prestigioso Collegio Campana di cui prosegue la storica funzione in ambito di alta formazione e cultura, "ha ottenuto un cospicuo contributo, informa una nota dell'Istituto, piazzandosi 24esimo su 288 istituti culturali nazionali".

"Grazie alla documentata e riconosciuta attività di salvaguardia e valorizzazione sul patrimonio architettonico, storico artistico, bibliografico e archivistico che l'Istituto Campana ha avviato a partire dal 2016 senza soluzione di continuità - prosegue la nota -, l'ente potrà proseguire e incentivare le azioni di ricerca scientifica, studio e fruizione pubblica delle collezioni e di Palazzo Campana. Proseguiranno le campagne catalogazione, digitalizzazione e consultabilità telematica delle collezioni, la promozione di concerti e rassegne teatrali, la produzione di riviste e pubblicazioni scientifiche.

Obiettivo ultimo resta quello di rendere stabilmente fruibile al pubblico Palazzo Campana in un percorso che includa la visita alla Biblioteca, all'Archivio Storico e alla restaurata collezione di dipinti antichi che in tempi brevi sarà riallestita con un apposito progetto museografico e illuminotecnico al piano nobile della storica sede di piazza Dante" a Osimo. (ANSA).