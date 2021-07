Al Museo Omero torna rassegna Sensi d'Estate dal 14 luglio

(ANSA) - ANCONA, 08 LUG - La rassegna 'Sensi d'estate' del Museo Tattile Statale Omero di Ancona compie vent'anni, e propone alla Mole Vanvitelliana di Ancona sei spettacoli tra musica e teatro in programma ogni mercoledì dal 14 luglio al 18 agosto. "Una manifestazione ormai consolidata - ha osservato il presidente del Museo Omero Aldo Grassini - illustrando oggi l'iniziativa nel capoluogo marchigiano - nata per conciliare le arti e i sensi nel segno di una popolarità che non rinuncia alla qualità". Si parte con lo spettacolo del giornalista e conduttore televisivo Giorgio Comaschi, che in 'Ma come siamo messi?' porta sul palco manie, paure e nuovi miti della contemporaneità: dal virus ai vaccini, dalla D'Urso a Fedez, per riderci un po' su.

Seguirà un omaggio alla canzone napoletana presentato da La Compagnia di Musicultura, che dalle Villanelle del 1600 alla tarantella, ne illustra il percorso fino ai giorni nostri.

Spazio anche al teatro con lo spettacolo di RadioTeatro di Luca Violini, 'Destinatario sconosciuto', incentrato sulla vicenda ambientata negli anni Trenta di due amici: un tedesco e un ebreo americano, separati dalla follia nazista. E ancora, in collaborazione con gli Amici della Lirica di Ancona, 'Duetti all'opera', con un percorso che dalla scuola napoletana del '700 arriva al Verismo del '900, coprendo tre secoli di musica. Sarà poi la volta del ballo, con un viaggio musicale al ritmo di swing del cantante pesarese Rudy Valentino accompagnato dai Baleras, che guiderà il pubblico alla riscoperta delle melodie di Renato Carosone, Fred Buscaglione e Domenico Modugno, fino all'avvento del rock and roll e della Dolce Vita.

Si chiude col concerto in collaborazione con Festival Adriatico Mediterraneo 'Verso Sud', con 12 brani di Danilo Rea al pianoforte, accompagnato dall'Orchestra femminile del Mediterraneo diretta da Antonella De Angelis. Tutti gli spettacoli, eccetto l'ultimo sono gratuiti, e in caso di pioggia verranno annullati. Obbligatoria la prenotazione on line o telefonica (342 5060364) fino ad esaurimento dei 372 posti disponibili causa Covid. (ANSA).