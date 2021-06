Zes Marche: Carfagna, penso anche a Zes interregionale

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 23 GIU - "Le Marche diventeranno zona di transizione e quindi potranno rientrare in quanto previsto nell'ambito delle Zone Economiche Speciali (Zes). C'è il problema del porto di Ancona che serve già alla Zes dell'Abruzzo, ma la legge non impedisce che uno stesso porto possa essere punto di riferimento di due regioni, arrivando ad una Zes interregionale". Lo ha detto il ministro Mara Carfagna ad Ascoli Piceno per una serie di incontri con i sindaci del cratere. "La procedura - ha spiegato - prevede che la Zes sia istituita con un Dpcm su proposta del ministro per il Sud a seguito di un'istruttoria portata avanti su proposta del presidente della Regione, con allegato un Piano regionale di sviluppo. So che il presidente Francesco Acquaroli è già al lavoro e anche quale ministro della Coesione sarò contenta di valutare la proposta che ritengo utile ed opportuna". (ANSA).