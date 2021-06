Terremoto: Carfagna, Cis Sisma priorità mio mandato

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 23 GIU - "Come ministro per il Sud non ho il compito di sovrintendere al processo della ricostruzione post terremoto, ma ho la possibilità e quindi il dovere di affiancare il processo di ricostruzione con azioni concrete per favorire lo sviluppo, la crescita economica e sociale, la riqualificazione urbana e ambientale dei territori colpiti. Per questo la priorità assoluta del mio mandato è stata l'attivazione del primo Contratto Istituzionale di Sviluppo legato al sisma". Così il ministro del Sud e della coesione territoriale Mara Carfagna ad Ascoli Piceno, a margine di un incontro con i sindaci del cratere.

"Si tratta di 160 milioni, con la scadenza entro metà di luglio che ci consentirà di avere un elenco di progetti" ha spiegato. Carfagna ha sottolineato il clima "molto positivo che si è instaurato tra i presidenti di Regione, tra i sindaci, con il commissario Legnini. Tutto questo fa ben sperare, soprattutto riguardo alla qualità della progettazione, sono convinta che i progetti che arriveranno serviranno davvero per riqualificare i territori del sisma". (ANSA).