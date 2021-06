Terremoto: Acquaroli, Cis vadano oltre campanilismo

(ANSA) - ANCONA, 23 GIU - "Spero che siano contratti di sviluppo che vadano oltre il campanilismo, ma che guardino ad una valorizzazione comunale, intercomunale e anche interregionale". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli al termine della visita del ministro del Sud Mara Carfagna ad Ascoli in cui si è parlato anche del Cis (Contratto Istituzionale di Sviluppo) Sisma. "Dobbiamo alzare il livello di competitività e rendere più forte la capacità di attrazione dei nostri territori e questo lo si può fare con progettualità che alzino davvero il livello" ha ribadito. Tra i progetti c'è la riqualificazione dei monti Gemelli, insieme alla Regione Abruzzo. "Tante sono le proposte e le idee e questa è una di quelle che potrebbe qualificare la nostra offerta per lo sviluppo turistico fra Marche e Abruzzo. E' una idea su come e in quale prospettiva si debba lavorare" ha concluso il governatore. (ANSA).