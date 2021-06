Guardia Finanza: Marche, nel 2020 scoperti 181 evasori totali

(ANSA) - ANCONA, 23 GIU - Nel 2020 la Guardia di finanza delle Marche ha scoperto 181 evasori totali, esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti all'Amministrazione finanziaria (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 221 lavoratori in "nero" o irregolari. Eseguite inoltre 371 indagini di polizia giudiziaria, che hanno portato alla denuncia di 290 soggetti per aver commesso 261 reati fiscali. E sempre durante il 2020 i Reparti del Comando Regionale Marche hanno eseguito circa 63mila controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, nonché in totale 7.227 interventi operativi e 1.653 indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale: un impegno "a tutto campo" a tutela di famiglie e imprese in difficoltà e a sostegno delle prospettive di rilancio e di sviluppo del Paese. I dati sono stati resi noti in occasione della cerimonia per il 247/o anniversario della fondazione del Corpo, che è svolta alla caserma 'Paolini' sede del Comando regionale delle Fiamme Gialle. Una celebrazione all'insegna della sobrietà per le cautele correlate all'emergenza sanitaria da Covid-19, a cui ha partecipato il prefetto di Ancona Darco Pellos. Il Comandante Regionale Marche, Generale di Divisione Fabrizio Toscano, ha deposto una corona d'alloro ai piedi della lapide dedicata al Sottotenente Gian Maria Paolini, Medaglia d'Argento al Valor Militare. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e Iva è di circa 11 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro ammontano a quasi 51 milioni di euro.

Numerosi sono stati gli interventi eseguiti in materia di accise, anche a tutela del mercato dei carburanti. In crescita il contrabbando di tabacchi lavorati esteri con circa 3 tonnellate di sigarette illegali sequestrate. Intensa anche l'attività di tutela e controllo della spesa pubblica. (ANSA).