Covid: Marche, numero ricoveri invariato (61), morta 81enne

(ANSA) - ANCONA, 14 GIU - Nelle ultime 24ore nelle Marche è rimasta invariata la situazione dei ricoveri per Covid-19 (61). Un decesso correlato alla pandemia - una 81enne di Falerone (Fermo) -che fa salire il numero dei morti a 3.026. Lo riferisce il Servizio Sanità della Regione. Invariati i dati dei degenti in tutti i reparti: 9 in Terapia intensiva, 18 in Semintensiva e 34 nei reparti non intensivi. Una persona dimessa nell'ultima giornata. Intanto continua a scendere il numero di positivi in isolamento domiciliare (2.643; -95) e delle quarantene per contatto (2.830 (-5). Gli ospiti di strutture territoriali sono 62 (-3) e i pronto soccorso sono tutti Covid-free. I guariti/dimessi salgono a 97.685 (+98) mentre il totale di positivi (isolati più ricoverati) scende a 2.704 (-95). (ANSA).