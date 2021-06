Covid: Marche, ricoveri calano a 61 (-6),9 in Intensiva (-1)

Prosegue la diminuzione del numero di ricoveri per Covid-19 (61; -6) e terzo giorno senza decessi nelle Marche (totale resta a 3.025). Nell'ultima giornata i degenti in Terapia Intensiva sono passati a 9 (-1), fa sapere il Servizio Sanità della Regione, in Semintensiva 18 (dato invariato) e 34 nei reparti non intensivi (-5). Otto persone dimesse in 24ore. Invariati i numeri degli ospiti di strutture territoriali (65) e dei pronto soccorso che rimangono Covid-free. I positivi in isolamento domiciliare risultano in diminuzione a 2.738 (-65) e le quarantene per contatto con contagiati scendono sotto 3mila (2.980). I guariti/dimessi aumentano a 97.587 (+104). Il totale dei positivi (isolati più ricoverati) passa a 2.799 (-71). (ANSA).