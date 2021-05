Regioni: Marche, via libera ampliamento Crel da 27 a 39

(ANSA) - ANCONA, 20 MAG - Via libera a maggioranza (17 a favore, 9 contro; astenute le 2 consigliere M5s) del Consiglio regionale alla proposta di legge che aggiorna la disciplina del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro: da 27 componenti (rappresentanti di categorie lavorative e professionali), il Crel passa a 39. Entrano nell'organismo consultivo tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali della dirigenza medica e professioni sanitarie, uno del corpo docente scuola, due delle Università, uno della gestione servizi pubblici locali. Crescono di due rappresentanti gli ordini professionali, di uno le imprese industriali, agricole e artigiane. Relatori della pdl - a firma dei capigruppo Ciccioli (Fdi) - Renzo Marinelli (Lega), Jessica Marcozzi (Fi), Giacomo Rossi (Civici Marche) e Dino Latini (Udc) - Ciccioli (maggioranza) e Andrea Biancani (Pd) (opposizione).

Botta e risposta in aula sull'opportunità di tale allargamento della composizione del Crel. Il Gruppo Pd non ha esitato a parlare volontà della maggioranza di introdurre altre "poltrone" e di "garantire la presenza a chi l'avete assicurata, a prescindere dai criteri". La replica del capogruppo di Fdi Carlo Ciccioli: "poltrone nel Crel, o nelle Pari opportunità? Non sono né poltrone né sedie, forse sgabelli: deve essere valutata non la quantità ma la qualità"; Ciccioli ha definito un "atto democratico" allargare le rappresentanze in organismi".

"Noi del M5s vediamo come elemento positivo un allargamento della rappresentanza - ha spiegato la capogruppo Marta Ruggeri - ma vorremmo che criteri fossero decisi in modo chiaro ex ante e non ex post. Non abbiamo gradito la modalità di presentazione della pdl e ci asterremo".

Previsto dalla Statuto Regione e istituito nel 2008, il Crel esprime pareri obbligatori su atti tra cui proposte di bilancio, documenti di programmazione, atti di pianificazione generale e settoriale e di indirizzo nelle materie economiche e del lavoro.

Su richiesta di Assemblea e Giunta, può anche fornire pareri su provvedimenti di particolare rilevanza. Viene rinnovato ogni legislatura con equilibrata rappresentanza di genere: si è insediato il 4 marzo, presidente Gianfranco Alleruzzo, vicepresidente Cristina Ilari. (ANSA).