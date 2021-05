Vaccini, operativo Centro Territoriale Montemarciano

(ANSA) - MONTEMARCIANO, 05 MAG - Pienamente operativo il Centro Territoriale straordinario per le vaccinazioni di Montemarciano. Il punto vaccinale è stato allestito presso il Centro Sociale di Marina, in via Roma 34, grazie alla collaborazione del Distretto sanitario della Asur e i medici di medicina generale, che si sono messi a disposizione per le vaccinazioni anche nella giornata del santo patrono del paese, quando normalmente gli ambulatori medici sono chiusi. Ieri sono state eseguite un centinaio di vaccinazioni somministrate su due linee, con la collaborazione dei volontari dell'Avis Pubblica Assistenza di Montemarciano che hanno garantito l'ordine e il distanziamento nelle file dell'accettazione, gestito dall'Avis e dalla dottoressa Leila Gholamhazrat Hojat impegnata anche a coadiuvare la preparazione dei vaccini. Sei i medici di famiglia a disposizione: due impegnati come vaccinatori, gli altri nella preparazione delle dosi e l'anamnesi dei pazienti. Per le prossime giornate di somministrazione al Centro Territoriale verranno date indicazioni di giorno in giorno dai singoli medici di famiglia ai propri pazienti, poiché la disponibilità a vaccinare le persone in lista dipende dalle dosi che la Regione Marche avrà a disposizione. (ANSA).