Regioni: Giunta Marche presenta pdl investimenti produttivi

(ANSA) - ANCONA, 05 MAG - Rafforzare l'attrattività delle Marche, valorizzando, insieme al territorio, i suoi asset produttivi e tecnologici, i servizi a supporto degli investitori. È l'obiettivo della proposta di legge, a iniziativa della Giunta regionale che verrà presentata all'Assemblea legislativa per l'adozione. La normativa, hanno detto in una conferenza stampa il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il vice presidente e assessore alle Attività produttive Mirco Carloni nasce dall'esigenza di rilanciare il sistema produttivo e imprenditoriale marchigiano, favorendo la crescita dell'occupazione e la competitività regionale. Tra le novità introduce lo strumento degli "accordi di investimento e di innovazione", con il sostegno della Regione. Le imprese possono raccogliere in un'unica proposta diverse progettualità riguardanti la ricerca e lo sviluppo, la formazione e l'occupazione, la riqualificazione energetica e ambientale, impegnandosi a incrementare l'occupazione sul territorio regionale. "Una legge che supera l'assistenzialismo - ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli -. Vogliamo garantire contributi a quegli imprenditori che aiutino le Marche a recuperare competitività e che diano occupazione". Inoltre è "uno strumento fondamentale per la programmazione del prossimo settennato di fondi Ue". "Stiamo riformando le basi economiche della nostra regione nell'ottica di prospettiva, rivisitando leggi vecchi di un decennio che vanno aggiornate alle esigenze attuali - ha spiegato il vice presidente e assessore alle Attività produttive Mirco Carloni -. Se vogliamo che nelle Marche ci sia ancora una tenuta sociale dopo il Covid, dobbiamo rafforzare le Pmi, valorizzare chi già opera sul territorio, confermare le strategie alle esigenze imprenditoriali". Per questo Carloni ha auspicato un'approvazione all'unanimità in aula, come è avvenuto pr la legge sulle start up. (ANSA).