Covid, 9 maggio preghiera santuario Loreto per fine pandemia

(ANSA) - LORETO, 30 APR - Il santuario della Santa Casa di Loreto aderisce "con gioia" alla recente iniziativa di papa Francesco, che, "raccogliendo il desiderio dei tanti fedeli nel mondo", ha chiesto alla Chiesa di unirsi in preghiera per la fine della pandemia. Iniziativa promossa promossa dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione porta il tema "Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio" (At 12,5)".

Saranno trenta i Santuari che ogni giorno di maggio si alterneranno nella preghiera del rosario. Il santuario di Loreto guiderà rosario domenica 9 maggio alle ore 18:00, avendo come intenzione di preghiera gli anziani, che - spiega Fabio Dal Cin, arcivescovo Delegato Pontificio - "sono stati i più provati, la pandemia ha causato molte morti tra di loro e l'impossibilità degli spostamenti ha provocato un incremento della loro solitudine e dell'isolamento dalle nostre comunità. Il problema della solitudine e dell'isolamento degli anziani esisteva però anche prima del covid - sottolinea -. Pregheremo dalla Santa Casa che è anche la Casa di due anziani speciali, Anna e Gioacchino, i genitori di Maria. Genitori e nonni che hanno collaborato al disegno di Dio per la nostra Salvezza. Così anche oggi gli anziani, i nonni, in tanti casi sono gli unici a comunicare la fede ai nipoti. La Santa Casa è la Casa del 'sì' a Dio, all'Amore, alla Vita in tutte le sue stagioni: quando si è giovani, adulti ed anche come anziani e nonni". La preghiera sarà trasmessa in diretta sul portale ufficiale www.vaticannews.va, sui profili social Vaticani (YouTube e Facebook) oltre che sui canali social della Santa Casa. (ANSA).