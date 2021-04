Pistola softair senza tappo rosso in auto, denunciato da Cc

(ANSA) - ANCONA, 21 APR - Un 22enne teneva una pistola da 'softair' con proiettili per quella disciplina, sotto il sedile dell'auto, una Bmw con la quale era finito contro un muretto ieri nella zona di Varano ad Ancona: l'arma, privata del previsto tappo rosso, era praticamente identica a una pistola vera. Lo hanno scoperto i carabinieri del Norm di Ancona che hanno denunciato il ragazzo, romeno residente nel Maceratese, per porto di oggetti atti ad offendere. Poco prima dell'incidente, il giovane era stato visto sfrecciare con il mezzo nel quartiere anconetano di Brecce Bianche. I militari hanno poi scoperto storie pubblicate su Instagram in cui il 22enne si vantava delle proprie capacità di guida; nel filmato, si vedeva la sagoma di un oggetto sul sedile che poi è risultato la pistola da softair recuperata dai carabinieri. Il giovane era stato trasportato in ospedale ad Ancona dopo il rifiuto a sottoporsi all'alcoltest. (ANSA).