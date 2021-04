Musica: 100 anni nascita Corelli, ricordo di Ancona e Bocelli

Franco Corelli, tenore di fama e grandezza internazionale che ha reso Ancona celebre nel mondo, nasceva l'8 aprile 1921. Nel centenario della sua nascita, il Comune di Ancona ha deciso di celebrarlo questa estate con un grande contenitore "Corelli21", e una serie di iniziative nell'ambito della prossima Stagione Lirica della Fondazione Teatro delle Muse, e con una mostra presso le sale del Museo Omero alla Mole Vanvitelliana.

In attesa della ripresa delle attività culturali al pubblico, oggi proprio il Museo Tattile Statale Omero ha organizzato on-line una conferenza del critico musicale Fabio Brisighelli, visibile nel canale Youtube del Museo. Tra un ascolto e l'altro, attraverso i grandi successi di Franco Corelli, a sorpresa sono intervenuti in diretta dagli Emirati Arabi il tenore Andrea Bocelli e la moglie, l'anconetana Veronica Berti.

"Per me è stato un maestro di stile, l'ho amato da quando l'ho ascoltato la prima volta, e spero di averlo fatto contento con quello che è accaduto dopo che ci siamo conosciuti", ha detto Bocelli, che del tenore anconetano fu allievo e amico, e a lui ha dedicato l'accademia della musica di Camerino, realizzata grazie ai fondi e alla supervisione della Andrea Bocelli Foundation. "Nel giorno del suo compleanno - ha concluso - esprimo i miei più fervidi auguri affinché la memoria di lui resti viva e sia celebrata per sempre". (ANSA).