Pasqua: Pesaro, stop a 3 esercizi per violazioni anti-Covid

(ANSA) - PESARO, 06 APR - Oltre 100 multe per violazione delle norme anticovid nel fine settimana pasquale in provincia di Pesaro Urbino. Sono state controllate 2.093 persone e accertate 35 violazioni nella giornata di sabato, 25 nella giornata di domenica e 43 in quella di lunedì. Nelle tre giornate sono state controllate 593 attività commerciali (239 sabato, 166 nella giornata di domenica e 188 ieri) con la contestazione di tre illeciti e la conseguente chiusura dei locali.

A Macerata, nel week end pasquale, i carabinieri hanno sanzionato un persona per violazione della quarantena fiduciaria, tre per non aver indossato la mascherina e quattro sorpresi fuori comune senza giustificato motivo. I militari di Civitanova Marche hanno multato due persone per violazione alla normativa anti-Covid. In provincia i carabinieri, tra Pasqua e Pasquetta, hanno controllato più di mille persone e 700 mezzi.

Ai servizi mirati disposti con ordinanza dal Questore Vincenzo Trombadore, in coordinamento tecnico, hanno concorso tutte le Forze dell'Ordine per dare esecuzione alle tematiche approfondite in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Macerata. La Polizia ha identificato 655 persone, controllato 431 veicoli e 313 esercizi commerciali: sei le sanzioni.

Ad Ancona, i controlli di pattuglie della Questura, Volanti, Cinofili, Divisione Pas, e Stradale, hanno evidenziato il rispetto da parte dei cittadini delle norme anti-contagio. Nel fine settimana controllati 72 esercizi commerciali, identificate circa 200 persone; 7 contravvenzioni, la scorsa notte, ad Ancona per violazione del coprifuoco.

Solo ieri i carabinieri di Fermo hanno ispezionato 35 esercizi pubblici, parchi, giardini e altri luoghi di assembramento; 242 veicoli e identificate 296 persone. Sono 11 i sanzionate: cinque dai militari di Montegiorgio (erano fuori dal Comune di residenza). Tre dai militari di Porto Sant'Elpidio (due senza mascherina, uno fuori dal comune di residenza). Uno a Porto San Giorgio perché fuori Comune di residenza. Due multati dai carabinieri di Servigliano: erano in luogo pubblico senza mascherina e non osservavano le distanze di sicurezza. (ANSA).