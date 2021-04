Elica: sindaco Fabriano, questa è macelleria sociale

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 01 APR - "Macelleria sociale".

Così il sindaco di Fabriano Gabriele Santarelli definisce il Piano strategico di Elica, che prevede 409 esuberi su 560 dipendenti del comprensorio, chiusura dello stabilimento a Cerreto D'Esi e delocalizzazione del 70% delle produzioni effettuate oggi nei siti di Fabriano, Cerreto e Mergo. "Questo significa smantellare e non riorganizzare" insiste Santarelli.

"Ho assistito diverse volte alle cene organizzate a fine anno dal presidente Francesco Casoli dove venivano esaltate le maestranze parlando di famiglia. Ha sempre parlato così ai suoi dipendenti, ma si sa, le parole, soprattutto vuote, le porta via il vento. Una beffa doppia se si considerano i sacrifici che gli operai sono stati disposti a sopportare negli ultimi anni pur di avere il lavoro garantito, andando incontro alle esigenze dell'azienda" prosegue il sindaco.

"Abbiamo appreso con sconcerto la comunicazione del nuovo assetto organizzativo di Elica - il commento del primo cittadino di Cerreto D'Esi, David Grillini -. Come Amministrazione comunale, esprimiamo immediatamente netta contrarietà a questo piano aziendale. Vogliamo ricordare che lo stabilimento di Cerreto D'Esi occupa, attualmente, circa 100 persone, a cui esprimiamo totale solidarietà. Ci uniremo alla battaglia sindacale che scaturirà da questa decisione, che riteniamo totalmente dannosa per Cerreto e per tutta l'area montana".

"Consideriamo assolutamente inaccettabile che si continui a depauperare il tessuto produttivo cerretese, già duramente provato dalla crisi industriale dello scorso decennio - sottolinea Grillini -. La nostra comunità sta pagando le conseguenze, fortemente accentuate dalla pandemia. Questa chiusura potrebbe essere un colpo fatale. Chiediamo l'istituzione con la massima urgenza di un tavolo anti crisi presso la Regione Marche, con il dell'azienda e dei sindacati".

