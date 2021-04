Calcio: giocatori Sambenedettese in campo contro Matelica

" (ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 01 APR - "Anche se siamo senza stipendio e alcuni di noi sono stati mandati via dalle strutture dove risiedevano, contro il Matelica saremo regolarmente in campo".

Con una conferenza stampa video i giocatori della Sambenedettese (Serie C girone B) hanno annunciato che intendono momentaneamente soprassedere dal mettere in atto l'annunciato sciopero per il mancato pagamento degli stipendi. "Siamo arrivati al primo aprile senza aver ricevuto gli ultimi 5 stipendi. Nonostante le promesse solenni che ci sono state fatte dal presidente, nessuno di noi si è visto accreditare anche un solo stipendio in questi giorni. Alcuni di noi - ha detto il capitano, l'argentino Maxi Lopez - sono stati improvvisamente sfrattati dal residence che li ospitava per il mancato pagamento da parte della società. Solo il buon cuore delle persone di San Benedetto, che hanno aiutato i nostri compagni a trovare una sistemazione gratuita, ha consentito ai ragazzi coinvolti di rimanere".

Quanto all'annunciato sciopero i calciatori hanno spiegato che "si è trattato di un atto necessario a nostra tutela e anche per far comprendere a tutti la gravità della situazione e nella speranza che ciò potesse sbloccare la situazione del club". I giocatori della Sambenedettese sono molto preoccupati. "E' chiaro, visto che le retribuzioni arretrate continuano ad accumularsi, che la fideiussione prestata all'iscrizione al campionato non sarà sufficiente a garantire il pagamento di tutti gli stipendi. Nonostante ciò abbiamo deciso tutti insieme di scendere in campo, rimandando ogni decisione in ordine alla proclamazione dello sciopero nelle prossime giornate di campionato". (ANSA).