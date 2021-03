A Morandi auguri guarigione con caricatura artista di Fano

(ANSA) - FANO, 31 MAR - Auguri di pronta guarigione a Gianni Morandi da Samantha Bartolucci, caricaturista marchigiana di Fano. Al cantante di Monghidoro - ricoverato da alcuni giorni al "Bufalini" di Cesena per delle ustioni alle mani a seguito di un incidente domestico - ha fatto pervenire un quadro in cui Morandi è raffigurato in una caricatura. A raccontare del regalo è stato lo stesso cantante attraverso i social scrivendo nel post: "Ecco gli speciali auguri di pronta guarigione da parte di Samanta Bartolucci, bravissima caricaturista di Fano (PU)". Nel dipinto Morandi è perfettamente guarito, imbraccia la chitarra e le bende che avvolgono le due mani si sono trasformate in un angelo che appare in cielo. (ANSA).