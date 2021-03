Turismo in camper, no prenotazioni, ma rispetto protocolli

(ANSA) - PESCARA, 30 MAR - Nel 2020 sono stati oltre un milione i turisti che hanno scelto il camper per viaggiare in Italia, almeno un terzo provenienti dall'estero; le immatricolazioni sono cresciute, a giugno, del 50% rispetto al 2019, secondo dati dell'Associazione Produttori Caravan e Camper (Apc). Condizioni che dovrebbero replicarsi quest'anno, prevede l'Aiasc, associazione di imprenditori, operatori e gestori delle Aree di Sosta Camper, "mete sicure, organizzate per il distanziamento tra i mezzi - dichiara il vicepresidente Gianluca Tomellini - Siamo fiduciosi che l'estate 2021 potrà surclassare i numeri dell'anno scorso, con un aumento del segmento turistico del plein air, grazie a camper e caravan. L'anno scorso sono state registrate richieste, solo nelle prime due settimane di giugno dalla piattaforma europea Yescapa, per oltre 7.800 camper, con la formula camper-sharing. Un aumento del 45% dei neofiti di questa tipologia di viaggio".

Per fermarsi nelle aree sosta camper, gestite da operatori privati o dai Comuni, ricorda Tomellini che "non è assolutamente necessaria la prenotazione. Le Aree Sosta Camper non sono sempre presidiate e sono strutturate con ingressi liberi o automatizzati; pertanto, dato che circolano notizie fuorvianti in materia, è importante considerare che prenotare non equivale a fornire garanzie sulla salute degli ospiti. Per viaggiare in sicurezza occorre rispettare i protocolli attuali, con riguardo ai regolamenti delle strutture ricettive e per poter visitare luoghi e attrazioni turistiche". Ricorda Tomellini che le Aree Sosta Camper "non sono semplici parcheggi, ma strutture ricettive turistiche. Ogni piazzola ha una dimensione minima di 32 metri quadri (8x4), fino a raggiungere i 45 mq (9x5 metri); tra una piazzola e l'altra possono esserci separazioni nette, quali siepi, cordoli o aiuole, che ne garantiscono il distanziamento". Del resto, aggiunge, "il camperista è perfettamente organizzato e preparato per garantire la sicurezza propria e degli altri. Per titolari e gestori delle Aree Sosta Camper sarà sufficiente mettere in pratica ciò che hanno fatto egregiamente nell'estate scorsa, forti anche di un'attività di vaccinazione in fase di sviluppo". (ANSA).