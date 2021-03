Covid: 13 decessi nelle Marche, 958 ricoveri, 5 più di ieri

(ANSA) - ANCONA, 29 MAR - Sono 13 i decessi legati al covid registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche, che fanno salire il totale a 2.611. Sono morti 7 uomini e 3 donne, tutti alle prese con patologie pregresse. Intanto resta alta la pressione negli ospedali delle Marche dove i ricoveri per covid sono saliti nelle ultime 24ore a 958, +5 su ieri. Aumentano i pazienti in terapia intensiva (151, +4) e quelli in semi intensiva (219, +2), mentre nei reparti non intensivi ci sono 588 degenti, -1 su ieri. Secondo i dati del Servizio Sanità della Regione Marche ci sono stati anche 32 dimessi. Gli ospiti di strutture territoriali sono 267, alto il numero delle persone nei pronto soccorso, che sono 105. I positivi in isolamento domiciliare sono 8.514. Le persone in quarantena per contatti con contagiati sono 18.988, di cui 8.483 con sintomi, 355 operatori sanitari. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 75.160.

