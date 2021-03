Parco Conero: direttivo elegge presidente Daniele Silvetti

Si apre una nuova fase per il Parco del Conero. L'avvocato anconetano Daniele Silvetti, coordinatore provinciale Fi Ancona, già individuato dalle Regione Marche quale referente all'interno dell'Ente, fa sapere l'Ente, ha ricevuto ufficialmente l'incarico di Presidente durante la riunione odierna del consiglio direttivo composto da Giacomo Circelli (Ancona), Roberto Roldi (Camerano), Marco Piangerelli (Sirolo), Mario Paolucci (Numana), Riccardo Picciafuoco (associazioni ambientaliste), David Doninelli (organizzazioni agricole), Annamaria Ciccarelli (organizzazioni turistiche), Valerio Temperini (Politecnica delle Marche).

Per l'Ente Parco del Conero comincia un nuovo percorso volto alla valorizzazione del patrimonio naturale del territorio, ha sottolineato Silvetti, "tenendo in forte considerazione la vocazione turistica delle aree interessate e le risorse rappresentate dal tessuto imprenditoriale legato al comparto del turismo e agricolo". "Per dare seguito alla nostra visione - ha aggiunto - dovremo intervenire con la modifica e l'aggiornamento degli strumenti previsti all'interno del quadro normativo - continua Silvetti - cominciando dal regolamento dell'Ente, in un'ottica di valorizzazione del ruolo del Parco per il rilancio dell'intero settore turistico regionale".

Si guarda anche a una "nuova strategia di comunicazione rivolta ai cittadini": "L'impegno del consiglio direttivo è orientato a far cambiare la percezione che i cittadini hanno dell'Ente Parco - precisa Silvetti - saremo solerti nel veicolare un'immagine lontana dal concetto di apparato burocratico, in favore di una struttura più dinamica e operativa oltre il periodo estivo. Ci piace pensare ad un Parco del Conero che sappia dialogare con gli enti, e che riesca a creare un ponte strategico con l'Europa per quelli che saranno i progetti che andremo a finanziare attraverso i fondi comunitari". (ANSA).