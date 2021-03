Carrefour, due dipendenti, noi eroi al lavoro prima, poi calci

(ANSA) - ANCONA, 11 MAR - "Abbiamo messo a repentaglio la salute delle nostre famiglie, andando a lavorare sotto pandemia, con turni massacranti, per restare aperti e dare un servizio, ci hanno considerato eroi al pari degli infermieri e adesso a quegli eroi danno un bel calcio nel didietro. Siamo amareggiati". Parla così Barbara Roscioni, delegata Rrsu Filcams Cgil. La bandiera in mano, aspetta l'esito dell'incontro in Regione sulla chiusura del supermercato Carrefour di Camerano.

"Nel 2020 abbiamo contribuito ad aumentare il fatturato - osserva -, adesso ci mandano a casa? È una spada nel fianco".

Vicino a lei c'è Silvia Pozzodivalle, altra dipendente, che racconta che il supermercato in questi giorni "sta buttando fuori merce a prezzi scontatissimi, 70% sul tessile, 30% giardinaggio e 50% sull'alimentari, è certo che chiuderemo, hanno bloccato anche gli ordini e stanno dirottando merce negli altri punti vendita fuori regione, non hanno provato nemmeno a cercare un acquirente".